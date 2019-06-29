مجلس الشيوخ يساند ترمب ضد إيران: لا لتقييد الصلاحيات

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترمب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، إلا في حالة الدفاع عن النفس.

جرى ذلك بتأييد 50 عضوا ورفض 40، وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتا لازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية.

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فيما امتنع 10 أعضاء عن التصويت، بحسب ما أفادته وكالة "رويترز".

"قيود غير ضرورية"

من المعروف أن التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد زاد خلال الشهرين الماضيين بعد قرار ترمب في العام الماضي سحب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

ويقول معارضو التشريع الجمهوريون إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على ترمب إذا واجه تهديدا من إيران.

لكن المؤيدين له يقولون إنه ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في إعطاء الإذن باستخدام القوة العسكرية وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة.

يذكر أن واشنطن ألغت في الأسبوع الماضي، ضربة جوية ضد إيران قبل دقائق فقط من موعدها.