بالفيديو.. مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بتكساس

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأميركية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، أمس الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار.

وقال دارسي نوزيل، نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي إي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

We have just learned there are 10 people dead in this plane crash at the Addison Airport from this morning, according to the medical examiner https://t.co/kLBJHjnuRh — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وقالت قناة فوكس إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق، ما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات ما بعد احتراق الطائرة.