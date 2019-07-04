زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الخميس، إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.6 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا قرب مدينة ريدجكريست على بعد نحو 320 كيلومترا شمال شرقي مدينة لوس أنجلوس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وأفاد المعهد الأميركي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس، وعلى عمق 8.7 كلم.

ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات.

وأكد مطار لوس أنجلوس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.

وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، لكن مركز الزلازل يقع في صحراء موهافي، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية متدنية.