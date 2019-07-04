قوات مكسيكية "دائمة" على حدود غواتيمالا لوقف المهاجرين

أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الأربعاء، أن انتشار قوات الحرس الوطني على طول نهر سوشياتي في الجنوب على الحدود مع غواتيمالا سيكون "دائماً" لوقف دخول مهاجرين قادمين من أميركا الوسطى.

وقال الجنرال فيسينتي انطونيو ايرنانديز، منسق القوات الفيدرالية المكسيكية المنتشرة في جنوب البلاد، خلال مؤتمر صحافي في تاباشولا، إن "الانتشار سيكون دائماً دعماً لعمل المعهد الوطني للهجرات".

وأوضح أن عناصر الحرس الوطني (من عسكريون ورجال الشرطة الفدرالية) انتشروا على طول نهر سوشياتي الذي يشكل الحدود بين غواتيمالا والمكسيك وكذلك في 61 نقطة أخرى لعبور المهاجرين في ولاية شياباس (جنوب) التي تعبرها، بحسب الجيش، آليات تنقل مهاجرين.

موضوع يهمك قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء من شأن تقرير أعدّته إدارته وحذّرت فيه من "الاكتظاظ الخطير" في مراكز احتجاز... ترمب: فليبق المهاجرون ببلدهم إن لم تعجبهم مراكزنا أميركا

وتابع الجنرال ايرنانديز أنه منذ مطلع أيار/مايو، "تم إنقاذ" 20 ألفا و400 مهاجر على الحدود الجنوبية، وتم توقيف نحو 30 مهربا.

وتابع: "سنكون مجردين من حس المسؤولية إذا واصلنا السماح لهم بالقيام بالمغامرة"، مذكراً بالمهاجر السلفادوري الذي لقي الأسبوع الماضي مصرعه مع ابنته البالغة من العمر سنتين في نهر برافو (ريو غراندي في الولايات المتحدة)، خلال محاولتهما الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأبرمت واشنطن ومكسيكو في السابع من حزيران/يونيو اتفاقا للحد من تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة. ومعظم هؤلاء من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ويعبرون الأراضي المكسيكية. وبموجبه، تعهّدت المكسيك بنشر أكثر من 21 ألف رجل على حدودها.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيجري تقييم نتائجه خلال 45 يوما، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على كل المنتجات المستوردة من المكسيك.