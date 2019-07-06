إصابات وحرائق.. زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب كاليفورنيا

هز زلزال بلغت شدته 7.1 درجة جنوب كاليفورنيا، السبت، مما تسبب في حرائق وتدمير جزئي لأحد الطرق السريعة وأضرار بعدد من المباني وبعض الإصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع في حوالي الساعة 8:20 مساء (0320 بتوقيت غرينتش) قرب بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجلوس.

وأضافت الهيئة أن عدد التوابع بلغ 16 بقوة 4 درجات، محذرة من احتمال بنسبة 50% أو أكثر لوقوع زلزال آخر بقوة 6 درجات خلال الأيام المقبلة.

وقالت بيجي بريدن، رئيسة بلدية ريدجكريست عبر الهاتف: "اندلعت حرائق وحدثت تسريبات غاز وهناك إصابات وانقطعت الكهرباء عن بعض الناس".

وقال جيد مكلوفلين قائد شرطة ريدجكريست، إنه لم يتم الإبلاغ سوى عن إصابات طفيفة حتى الآن.

وطلب جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، مساعدة اتحادية، وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ .

وقال مارك جيلاردوشي، رئيس المكتب خلال مؤتمر صحافي، إنه يجري التعامل في ريدجكريست مع عدد كبير من الحرائق معظمها بسبب تضرر خطوط الغاز. وأضاف أن تقارير أفادت بانهيار مبنى في بلدة ترونا الصغيرة.

وتسبب انزلاق صخري في إغلاق الطريق 178 في مقاطعة كيرن، وأظهر تسجيل مصور نُشر على تويتر تضرر أحد الطرق جزئياً.

وضربت سلسلة توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالاً شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس، وإن حريقاً اندلع في منزلين بسبب انكسار في أنابيب الغاز.

وقالت شركة "مترولينك" لقطارات السكك الحديدية في لوس أنجلوس على "تويتر"، إنها أوقفت في الوقت الحالي الخدمات في المدينة التي يسكنها 4 ملايين نسمة.

ووقع آخر زلزال قوي في جنوب كاليفورنيا عام 1994 وبلغت شدته 6.7 درجة، وتركز في منطقة كثيفة السكان في لوس أنجلوس حيث قتل 57 شخصاً، كما سبب أضراراً بمليارات الدولارات.

وقال المعهد إن زلزال الخميس شكل إنذارا بالزلزال الجديد. وتفيد معلومات بثتها شبكة "سي ان ان CNN" أن زلزال الجمعة أقوى بـ11 مرة من الهزة التي سبقت.

وكانت عالمة الزلازل لوسي جونز تحدثت، الخميس، عن احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة. وقالت "لم نر بعد أكبر زلزال في هذه السلسلة" من الهزات الأرضية.