إضافة 8 مبانٍ أميركية لقائمة التراث العالمي

أضيفت ثمانية مبانٍ صممها المهندس المعماري الأميركي الشهير، فرانك لويد رايت، إلى قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتشمل المباني متحف سولومان آر. غوغنهايم في مدينة نيويورك، ومنزل هوليهوك في لوس أنجلوس، ومعبد يونيتي في قرية أوك بارك في إلينوي.

وتضم ضاحية شيكاغو أكبر تجمع للمباني التي صممها رايت.

كما أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة في باكو بأذربيجان اليوم الأحد، التلال الإيطالية في كونيليانو وفالدوبيديان.

مباني رايت تمثل الموقع الأميركي رقم 24 في القائمة.

ويوجد حاليا 1092 موقعاً للتراث العالمي في 167 دولة.

والمباني الأخرى التي صممها رايت هي فريدريك سي. روبي هاوس في شيكاغو، وتاليسين وهربرت آند كاثرين جاكوبس هاوس وكلاهما في ولاية ويسكونسن، وووترفول في ميل رن بولاية بنسلفانيا، وتاليسين ويست في سكوتسديل بولاية أريزونا.