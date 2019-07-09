أميركا تضع نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات

أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأميركية وضعت 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهدافالميليشيا المدعومة من إيران و "تعزيز أنشطة إيران الخبيثة".

وبحسب مراسلتنا، العقوبات الأميركية تطال النائب أمين شري والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.

وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله.

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واعتبرت وزارة الخزانة أن "على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين". كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه "على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".

واتهمت الخزانة الأميركية الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ميليشيا حزب الله. واعتبرت واشنطن أن "النائب أمين شري قد هدد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لصالح حزب الله"، حيث "هدد العام الماضي بالعنف ضد مسؤولي بنك لبناني وعائلاتهم بعد أن جمد البنك حسابات ممول لحزب الله أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحقه". كما تواصل شري مع أشخاص على قائمة الإرهاب. واتهمت واشنطن شري بـ"استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين".

وفي بيانها نشرت وزارة الخزانة أيضا صورة لشري إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. واعتبرت وزارة الخزانة أن هذه الصورة "تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله".

ويبلغ أمين شري 62 من العمر وانتخب نائباً عن بيروت عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2018. وهو مقرب من الجهاز الأمني لحزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

أما النائب محمد رعد فهو رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني وانتخب نائبا للمرة الأولى عام 1992 ولا يزال حتى الآن. وأكدت الخزانة الأميركية أن محمد رعد "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان".

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها أميركا نوابا من حزب الله الذي تصنفه منظمة "إرهابية".

كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وهو معروف بقربه من أمين عام الحزب حسن نصرالله، ومسؤول عن التنسيق مع المجتمع الدولي ومع قوات الأمن اللبنانية، حسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وبموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأميركية فإنه يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة وتجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي.

وكانت الإدارة الأميركية أعادت أخيرا فرض عقوبات قاسية على لإيران كانت رفعتها في السابق إثر التوقيع على الاتفاق النووي معها عام 2015.