سفير أميركا: إيران استخدمت دوما أذرعها بالمنطقة في حروبها

اعتبر السفير الأميركي الجديد لدى السعودية جون أبي زيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن إيران لطالما استخدمت أذرعها في المنطقة للقيام بحروبها نيابة عنها، وأن الحرس الثوري يجني الأموال من الفوضى التي يصنعها.

وقال أبي زيد: "الإيرانيون دائما ما يقدمون من يخوض حروبهم نيابة عنهم، تشاهد ذلك مع حزب الله في لبنان، وتشاهده أيضا من خلال مليشيات تابعة للنظام الإيراني في العراق، كما نشاهده أيضا مع الأسف في اليمن عبر الحوثيين. وفي نهاية المطاف، نشر مثل هذه الصعوبات والإرهاب وإيجاد فرص لتدمير الأماكن ينتقص من مكانة الدولة".

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وأضاف السفير الأميركي: "مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني، إنما مع هذه الأنظمة التي تصدر الإرهاب إلى دول هي في غنى عنه، مشكلتنا مع الأنظمة التي لا تسمح لنا في الانتقال إلى مستقبل أفضل، ولا تسمح لإيجاد تفاهمات سلمية بين الأمم".

وتابع: "نحن مستعدون لإيجاد فرص للتفاهم مع الإيرانيين، لبناء جسور لمستقبل أفضل، لكن يجب عليهم أن يتوقفوا عن التدخل في كل دول المنطقة تقريباً".

وأكد أن القادة الإيرانيين، وتحديداً الحرس الثوري الإيراني، "يجنون المال من الفوضى"، مضيفاً: "هذه العملية ليست في صالح شعوب المنطقة، لأن هذه الممارسات تغذي التطرف، ولا تخدم المساعي في إيقافها".