نجمة أميركا بكأس العالم للسيدات تريد مقابلة بيلوسي وليس ترمب!

جددت نجمة كرة القدم الأميركية، ميغان رابويني، معارضتها زيارة البيت الأبيض ومقابلة الرئيس ترمب، يوم الثلاثاء.

لكنها أعربت عن استعدادها لقبول الدعوات من أي شخص "يؤمن بنفس الأشياء التي نؤمن بها"، مثل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أو النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

في الواقع فقد بدأ الخلاف بين رابويني والرئيس الأميركي في الشهر الماضي، عندما أعلنت أنها "لن تذهب إلى البيت الأبيض"، الأمر الذي أثار رد فعل من ترمب على تويتر.

وقد كتب ترمب وقتها: "أنا من أشد المعجبين بالفريق الأميركي، وكرة السيدات، ولكن يجب أن تفوز ميغان أولاً قبل أن تتحدث! إنهاء المهمة أولاً".

وعقب فيما بعد مضيفاً أنه سوف يدعو الفريق للبيت الأبيض في كل الأحوال سواء كان فائزاً أم خاسراً.

بعد فوز الفريق الأميركي بكأس العالم للسيدات في فرنسا، فقد أخبرت رابويني مذيعة شبكة "سي أن أن" أندرسون كوبر، أنها لم تتلقَّ بعد دعوة رسمية من البيت الأبيض ولا يبدو أنها تريدها.

وأضافت: "هناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين أود التحدث معهم وإجراء محادثات ذات مغزى يمكن أن تؤثر حقاً في التغيير في واشنطن، بدلاً من الذهاب إلى البيت الأبيض".

عندما سئلت هل لديها رسالة محددة إلى الرئيس، فقد أطرقت قليلاً قبل الإجابة موجهة خطابها لترمب: "رسالتك تستثني الناس، أنت تستبعدني وتستبعد الأشخاص الذين يشبهونني من الملونين والأميركيين الذين قد يدعمونك".

من ثم تحدثت بحرارة عن لقاءات محتملة مع المشرعين الديمقراطيين في رحلة مقبلة إلى واشنطن العاصمة.