أميركا.. إطلاق حملة الأحد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

يعتزم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية شن مداهمات نهاية هذا الأسبوع تستهدف المهاجرين غير المسجلين بهدف ترحيلهم، مع توسيع الرئيس دونالد ترمب نطاق حملته ضد الهجرة غير الشرعية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس.

ويقول مسؤولون كبار في إدارة الهجرة والجمارك إن بحوزتهم نحو مليون اسم في قائمة أهداف خاصة بحملة المداهمات، التي تم تأجيلها مدة أسبوعين بسبب وجود معارضة داخل الإدارة، بحسب الصحيفة.

ويقول التقرير إن الحملة المقررة الأحد ستستهدف مبدئيا نحو 2000 شخص من أفراد الأسر المهاجرة غير المسجلين في 10 مدن على الأقل.

وحصلت إدارة الهجرة والجمارك على أوامر ترحيل من المحاكم، ما يسمح لها بالتحرك بسرعة لطرد المهاجرين الذين ربما يعيش بعضهم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد لبناء حياة لعائلاتهم.

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وكان كين كوتشينيللي من دائرة التجنيس والهجرة قد أكد أمس الأربعاء أن أوامر قضائية صدرت بترحيل نحو مليون شخص، لكنه أقر بعدم وجود قدرة من ناحية العديد والمرافق لملاحقة هذا العدد الكبير.

وأشار كوتشينيللي في حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض إلى أن "المداهمات ستحصل بالتأكيد". وأضاف: "هناك أوامر ترحيل بحق نحو مليون شخص في هذا البلد، بالطبع ليس هذا ما ستسعى إليه دائرة الهجرة والجمارك".

وعقّب في تغريدة: "أرقام الحدود انخفضت في حزيران/يونيو، لكننا ما زلنا في خضم أزمة إنسانية كبرى. يمكن للكونغرس حل هذه المشكلة إذا أقر إصلاحات منطقية على قوانين اللجوء التي تطالب بها إدارة ترمب".

وتصدر أوامر الترحيل في نهاية قضايا قانونية متعلقة بالمهاجرين، سواء بسبب مخالفات مدنية ارتكبوها أو طلباتهم الخاصة للحصول على الجنسية واللجوء.

ويتخلف المهاجرون عن الظهور في المحاكم خوفاً من الترحيل، ما يجعل القضاة يصدرون أحكاماً غيابية بحقهم.

والتزمت إدارة الجمارك الصمت حيال المداهمات المزمع تنفيذها، لكن من المؤكد أنها ستدخل حيز التنفيذ مع سعي ترمب لإظهار تشدده في قضية الهجرة، وسط استمرار تدفق المهاجرين إلى البلاد بشكل قوي عبر الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأربعاء إنه قد تم اعتقال 104 آلاف و344 مهاجرا بعد عبورهم الحدود في حزيران/يونيو، أي أقل بنسبة 28% من الرقم الذي تم تسجيله في أيار/مايو وهو الأعلى منذ 13 عاما، لكن الرقم يبقى مع ذلك مرتفعا وأكثر بـ60 ألف مهاجر من الشهر نفسه العام الماضي.

ورغم أن تدفق المهاجرين ينخفض عادة في فصل الصيف الحار، إلا أن وزارة الأمن الداخلي ذكرت أن المبادرات المشتركة مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وهي البلدان التي يتحدر منها معظم المهاجرين، إضافةً إلى الحملة المشتركة بهذا الخصوص مع المكسيك التي يجب عبور أراضيها، كل هذا ساهم في تراجع التدفق.