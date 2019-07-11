بيلوسي للديمقراطيين: لا تغردوا بمظالمكم أمام الملأ

وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي صوت لوم وتقريع إلى أعضاء الحزب الديمقراطي من التقدميين، الذين ينشرون مظالمهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت في اجتماع مغلق يوم الأربعاء، ذلك الموقف، ودعت إلى معالجة المشاكل داخل الحزب على انفراد بدلاً من الإثارة على تويتر.

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وذكرت صحيفة بوليتيكو التي تصدر في واشنطن، أن بيلوسي خاطبت الديمقراطيين قائلة: "مرة أخرى نقول إذا لك شكوى، تعال وناقشها معي".

بحسب مصدر حضر الاجتماع في الغرفة المغلقة، فقد طلبت بيلوسي ألا يغرد أحد الأعضاء عن زملائه الآخرين، وأن تمضي الأمور على هذا النهج.

وقد حاول عدد من الأعضاء تفسير الأمر باتجاه قضايا عديدة جرت في الأسابيع الماضية أمام الملأ، لكنّ متحدثاً باسم بيلوسي قال: "إن كلامها يتعلق باستخدام تويتر بشكل عام وليس موجهاً لأي فرد".