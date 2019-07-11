زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: هذا ما يجعلني أنا وأوباما بمعسكر واحد! 

تجاهل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل سؤالاً من شبكة "إن بي سي"، حول أجداده العظماء، هل كانوا يملكون عبيداً؟!

وقال بأن هذا السؤال يجعله في ذات معسكر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

بدا ميتش مبتسماً عندما سأله الصحفي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، عن تاريخ عائلته وهل يعرف أنها كانت تمتلك عبيداً في السابق؟ وكذلك هل غيّر موقفه من تعويضات الأميركيين من أصل إفريقي؟

قال ماكونيل للصحفيين: "تعلمون أنني أجد نفسي مرة أخرى في نفس موقف الرئيس أوباما.. فكلانا يعارض التعويضات وكلانا من نسل ملاك الرقيق".

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الاثنين أن أجداد ماكونيل، جيمس ماكونيل وريتشارد دالي، كانا يمتلكان ما مجموعه 14 من العبيد على الأقل في ولاية ألاباما.

جاء هذا التقرير بعد أن قال ماكونيل في يونيو، قبل جلسة استماع في مجلس النواب، إنه عارض أمر التعويضات، والتي ستوفر مدفوعات لـ "أحفاد العبيد"، قائلاً: "لا أحد منا يعيش الآن مسؤول عن ذلك التاريخ".

وأضاف: "لقد حاولنا التعامل مع خطايانا الأصلية من العبودية عن طريق خوض حرب أهلية، ومن خلال إصدار تشريع تاريخي للحقوق المدنية، ولقد انتخبنا رئيساً أميركياً من أصول إفريقية".

والذي جعل ماكونيل يضع أوباما في معسكره هو ما ذكرته صحيفة "بالتيمور صن" الأميركية، في عام 2007 أن جد أوباما الكبير كان لديه عبيد في ولاية كنتاكي، وأن جدة أوباما الكبرى كانت لديها عبيد أيضاً.