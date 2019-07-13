تأجيل شهادة مولر أسبوعا.. هل يعرقل ترمب عمل القضاء؟

أكدت لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، الجمعة، تأجيل إفادة المحقق الخاص، روبرت مولر أمام الكونغرس بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والاتهامات المتعلقة بمحاولة الرئيس، دونالد ترمب، عرقلة عمل القضاء.

وكان من المقرر أن يمثل مولر في 17 تموز/يوليو أمام أعضاء لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب.

كما قال رئيسا اللجنة جيري نادلر وآدم شيف في بيان إن هذه الجلسة ستعقد في 24 تموز/يوليو لتكون "مدتها أطول".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن بعض أعضاء اللجنتين اعتبروا أن الجلسات المقررة قصيرة للغاية.

موضوع يهمك أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أن المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر وافق على... مولر سيدلي بشهادته أمام الكونغرس حول "التدخل الروسي" أميركا

أما مولر فقد أصدر في آذار/مارس تقريرا بعد تحقيق استمر أكثر من عامين في المعلومات عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، يوثق فيه العديد من محاولات التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا. إلا أنه لم يتوصل إلى أدلة قاطعة يمكن أن تشكل أساساً لاتهام بالتآمر.

وعدّد التقرير أيضا 10 وقائع حاول ترمب فيها عرقلة عمل القضاء.

لكن مولر امتنع عن إعطاء أي توصيات بتوجيه اتهامات للرئيس، وقال إنه لا يملك صلاحيات ليفعل ذلك.

ودفع ذلك ترمب إلى تأكيد براءته بالكامل، في حين بدأ الديمقراطيون في الكونغرس المطالبة بإجراء مزيد من التحقيقات، معتبرين أن التقرير دليل على ارتكاب مخالفات جنائية.

وفي 29 أيار/مايو قال مولر في تعليقه العلني الوحيد منذ نشر التقرير إنه لم يبرئ ترمب من عرقلة عمل القضاء، لكن سياسات وزارة العدل منعته من توجيه اتهام إلى الرئيس.

وأعلن الديمقراطي، نادلر، الجمعة، أن اللجنة تدرس توجيه تهم وإطلاق آلية لمحاسبة ترمب، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي" بهذا الشأن.