ترمب عن نائبة ديمقراطية هاجمت بيلوسي: غير محترمة

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التوتر الأخير بين الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً إن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ليست عنصرية، وإن المشرّعة الجديدة ألكساندريا ألكسيو كورتيز كانت "غير محترمة للغاية" تجاه رئيستها.

وصرح ترمب للصحافيين، الجمعة، بحسب موقع بلومبيرغ، قائلا: "لا أعتقد أن نانسي يمكنها أن تترك ذلك يمر هكذا".

وجاء التعليق بعد أيام من شكوى كورتيز علناً من معاملة بيلوسي لها وثلاثة من نساء الديمقراطيين الليبراليين.

وفي الفترة الأخيرة من نهاية الشهر الماضي، أصبح الصراع بين الديمقراطيين على العلن، لاسيما بعد أزمة الحدود الأميركية وتدبيرات الحكومة.

وكان عدد من الليبراليين قد عارضوا قرار بيلوسي بقبول مشروع قانون مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بدلاً من إصدار نسخة من مجلس النواب، مع التأكيد على حماية أكبر للمهاجرين من الأطفال.

وقالت بيلوسي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن النساء المشرعات الأربع اللائي عارضن خطتها "لم يكن لديهن أي من المؤيدين، إنهن أربعة، وهذا هو عدد الأصوات التي حصلن عليها".

وردت أوكاسيو كورتيز النائبة من نيويورك بقولها لصحيفة "واشنطن بوست" إن بيلوسي كانت "غير محترمة تماماً" بسبب "التهميش الصريح للنساء اللائي تم انتخابهن حديثاً في مجلس النواب".

وسبق لترمب أن انتقد أحد حلفاء كورتيز، النائبة إلهان عمر من مينيسوتا، وقال: "إذا كان نصف الأشياء التي يقولون عنها صحيحة، فلا ينبغي أن تكون بيلوسي في السلطة".