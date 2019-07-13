نائب ديمقراطي لزميلته التي هاجمت بيلوسي: جاهلة بالتاريخ الأميركي

انتقد النائب الديمقراطي ويليام لاسي كلاي زميلته النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، جراء تصريحاتها التي اتهمت فيها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها تمارس تفرقة "عرقية" باتجاهها وعدد من زميلاتها من الحزب، من الصاعدات حديثاً إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة فوكس نيوز مساء يوم الخميس، حيث شن كلاي هجوماً على أوكاسيو كورتيز.

وقال بأن "حجج كورتيز ضعيفة، وتنم عن جهل بالتاريخ الأميركي، وبما نحن عليه كمجتمع ديمقراطي"، مشيراً إلى أن الجهل يشكل المعتقدات.

وأضاف بأن "هذا غير مناسب للغاية ولا مبرر له ولا يساعد في الوحدة، وقد كان غير عادل بالنسبة للرئيسة بيلوسي".

وأشار إلى الأعضاء الأربعة الجدد في مجلس النواب موضوع القضية، وهن بالإضافة إلى كورتيز، كل من إلهان عمر، ورشيدة طليب، وأيانا بريسلي.

وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت لينضج أولئك الأعضاء الجدد، وسيتعين عليهم تعلم أن يكونوا مشرعين فعالين".

وأشار بأن "الشراب من هذه الكأس الحساسة حجة ضعيفة (يعني العنصرية) ليس لها مكان في النقاش المدني".

ثم ختم تصريحاته بأن مجمل تصرفات الأعضاء الأربعة "يمكن أن يضر بفرص الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة".

انتقادات عنصرية

جاءت تعليقات كلاي بعد نزاع بين بيلوسي وعضوات الكونغرس الجدد، مثل أوكاسيو كورتيز، التي تضمنت انتقادات مشحونة بالعنصرية.

وكانت كورتيز قد قامت في السابق بمقارنة الديمقراطيين المعتدلين بالعنصريين، مما دفع بيلوسي، بناء على طلب بعض الأعضاء بالحزب، إلى تحذير الديمقراطيين في مجلس النواب من مهاجمة بعضهم البعض على تويتر.

وقالت بيلوسي في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي: "لقد تلقيت شكوى.. وأتيت لأتحدث حول هذا الموضوع.. لا تغردوا عن بعضكم البعض".

في الوقت نفسه، فقد رفضت بيلوسي تقديم مزيد من التعليقات على الخلاف أثناء مناقشتها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي.

قالت: "لقد قلت ما سأقوله.. إن ما قلته في المؤتمر أمس كان له أثره ويكفي".

وأضافت: "لأنهم يعرفون ما هي الحقائق وما الذي ينبغي أن نستجيب له، بأن نحترم قيمة كل عضو في تجمعنا، فالتنوع في كل شيء أمر رائع.. التنوع هو قوتنا، كما أن الوحدة هي قوتنا".