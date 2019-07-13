هذه نصيحة بيرني ساندرز للشباب في معارك الديمقراطيين

مع استمرار تنامي الخلاف بين أجنحة الحزب الديمقراطي، حثَّ مرشح الرئاسة اليساري، بيرني ساندرز، الشباب على الاعتراف بقوتهم التقدمية.

وقام عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بتوجيه ندائه إلى العناصر الشابة في الحزب والأكثر تقدمية، يوم الخميس بتغريدة على تويتر جاء فيها: "رسالتي إلى الشباب، أدركوا أن قوتكم أنكم الجيل الأكثر تقدماً في التاريخ".

وجاء هذا التعليق بعد أن قال ساندرز، الأربعاء، إن لديه "شعوراً عميقاً بالرضا" بأن الديمقراطيين تبنوا أفكاراً سبق طرحها خلال انتخابات عام 2016.

وكان قد تحدث إلى قناة "أم أس أن بي سي" الإخبارية قائلاً: "العديد من الأفكار التي طرحتها كان تقابل بالقول أنت مجنون يا بيرني؟ مثل الدعوة لحد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً لساعة العمل".

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كما استدعى أيضاً نقاشاً جرى في عام 2016، عندما قال إن التغير المناخي يعتبر أكبر "أزمة للأمن القومي" وكيف "ضحك الناس"، لكنهم "لا يضحكون اليوم".

ويأتي دعم ساندرز للتقدميين الشباب في الوقت الذي كانت فيه النائبة ألكساندريا ألكسيو كورتيز، التي تعتبر من الجيل الصاعد في مجلس النواب، تتصارع مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بحجة أنها لا تحترم المشرعين من الأقليات.