انقطاع الكهرباء في نيويورك.. شاهد محطات المترو مظلمة

اشتكى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من انقطاع الكهرباء في أجزاء من مانهاتن في نيويورك، مساء السبت، وتحدثوا عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

وظهرت الشاشات الإعلانية مظلمة. وتجاوزت القطارات المحطات الواقعة في أحياء وسط المدينة.

وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن. وأعلنت "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

​وطلبت هيئة وسائل النّقل في نيويورك "إم تي آي" من المسافرين "تجنّب محطات المترو الموجودة تحت الأرض" في مانهاتن، وهو ما يعني عملياً تجنُّب شبكة المترو بالكامل تقريباً.

ونشر مغردون تسجيلات لنيويوركيين يتطوعون لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة.

وانقطع التيّار بالكامل في منطقة مسارح برودواي، فيما توقّفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة "تايمز سكوير".

وكانت أضواء سيّارات الشرطة والإطفاء وحدها منبعثة.

وحاول عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور على مفترقات الطرق، وراحوا يصرخون "انطلقوا!"، بحسب وكالات الأنباء، بينما كان هناك سكّان من نيويورك يسيرون بسلام في طُرق أُغلِقت أمام السيارات.