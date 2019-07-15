ترمب: أداؤنا عظيم اقتصاديا رغم سياسة الاحتياطي المتحجرة

يرى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن سياساته الاقتصادية تقوم بدور كبير رغم السياسة التي يتبعها مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي.

ووصف ترمب، في تغريدة الأحد، سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة وتشديد السياسة النقدية بـ"المتحجرة"، قائلاً: "نحن نقوم بعمل اقتصادي عظيم كدولة، في المرتبة الأولى.. على الرغم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي القديمة بشأن معدلات الفائدة والتشديد، فهناك مساحة كبيرة للنمو!".

We are doing great Economically as a Country, Number One, despite the Fed’s antiquated policy on rates and tightening. Much room to grow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

ويعارض ترمب السياسات التي اتبعها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وينتقد سياسات المجلس، حيث دعا الرئيس ومستشاروه البنك المركزي مراراً وتكراراً إلى خفض سعر الفائدة الأساسي، وكذلك التخلي عن برنامج التشديد الكمي والانتقال إلى سياسة التيسير الكمي.

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن ترمب يدرس إمكانية استقالة رئيس الجهة الرقابية المالية.

وفي الوقت نفسه، صرح ممثلو البيت الأبيض أكثر من مرة أن الرئيس يحترم استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولا يعتزم التدخل في قراراته.

وفي 10 تموز/يوليو، أصدر باول بياناً بأنه سيرفض الاستقالة طواعية إذا قرر ترمب إقالته.