ملياردير جمهوري: هذه هي المرشحة الديمقراطية "المخيفة"!

قال رجل الأعمال الأميركي والملياردير بوادي السيليكون بيتر ثيل إنه إذا كان ثمة مرشح من الديمقراطيين المطروحين حالياً له القدرة على المنافسة في انتخابات 2020 الرئاسية، فهي إليزابيث وارين "وهي الشخص الوحيد بمنظوره الذي يستحق الاهتمام".

كان ثيل يتحدث لبرنامج "تاكر كارلسون الليلة" مساء يوم الاثنين على قناة فوكس نيوز التلفزيونية، حيث أخبر مضيفه، بأن وارين هي الوحيدة التي تشتغل على الاقتصاد دون باقي المرشحين الديمقراطيين، في حين وصف الآخرين بأنهم غارقون في نقاشات حول سياسة الهوية.

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وعبر ثيل عن تخوفه الحقيقي قائلاً: "أشعر بالخوف أكثر من وارين".

وأضاف: "أعتقد أنها الشخص الذي يتحدث بالفعل عن الاقتصاد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يهم أغلب الناس".

وقال ثيل، وهو من الجمهوريين وسبق أن خاطب مؤتمرات الحزب في 2016، إنه وجد أن ما يقرب من عشرين من المتنافسين الديمقراطيين الأساسيين غير ملهمين.

وأضاف: "أعتقد أن جميع الآخرين تقريباً غير مؤثرين في المشهد، فسياسات الهوية يمكن أن تأتي بأكثر من نكهة".

في وقت سابق يوم الأحد، تطرق ثيل إلى قضايا أخرى في صلب اهتمامه العملي، حيث دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية للتحقيق فيما إذا كانت المخابرات الصينية قد تسللت إلى غوغل.