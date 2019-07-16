ممول ضخم عارض ترشيح ترمب بـ2016 يقف معه بسخاء الآن

تجذب حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإعادة انتخابه في 2020 عدداً من كبار المانحين.

لكن أبرز التطورات في هذا السياق أن هذه الحملة جذبت مموّلاً كان قد عارض ترشيح ترمب في انتخابات 2016 ليعود اليوم ويقف معه.

وفي عام 2016، كان ترمب قد نجح في اجتذاب عدد لا بأس به من المانحين الكبار خلال حملته الانتخابية، وهو ما يتكرر الآن، بإضافة لأولئك الذين عارضوه من 3 سنوات.

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وذكر موقع صحيفة "بوليتيكو" أن أبرز هذه الشخصيات هو الملياردير، جو ريكتس، من ولاية نبراسكا، وهو المتبرع الضخم الذي ضخ ملايين الدولارات في عام 2016 لمنع ترمب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

غير أن ريكتس بات الآن يدعم ترمب، كما يقف نجله تود أيضاً مع الرئيس الأميركي عبر تمويل حملة ترمب الانتخابية للعام المقبل.

من المقرر أن يستحوذ ترمب على دعم لحملته من مساهمين رئيسيين يوم الجمعة، عندما يستضيف حملة لجمع التبرعات في ملعب بدمينستر للغولف في ولاية نيوجيرسي.

وقد استطاعت آلة ترمب السياسية أن تجمع 108 ملايين دولار لحملته خلال الربع الثاني من العام الحالي.