النواب الأميركي يصوت على قرار يدين تعليقات ترمب بشأن نائبات ديمقراطيات

صوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لصالح قرار يدين التعليقات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب بشأن نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية.

وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد إلى 235 نائباً ديمقراطياً، يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعماً للقرار.

ونص القرار "ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترمب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هاجم الاثنين نائبات ديمقراطيات وصفهن بأنهن من "اليسار المتشدد"، وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلادهن.

وأثارت تغريدات ترمب التي دعا فيها نهاية الأسبوع برلمانيات ديمقراطيات "للعودة" من حيث أتين.. وعلى الإثر تعرض لانتقادات شديدة من مسؤولين من الحزب الديمقراطي، الذين وصفوه بأنه "عنصري"، وقالوا إنه يحضّ على الكراهية ضد الأجانب.

وغرد ترمب "متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب إسرائيل وحتى الرئيس (...) لتصريحاتهن الفظيعة".

وأضاف "الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة".