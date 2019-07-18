ترمب: دمرنا طائرة إيرانية هددت سفينتنا بمضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

وكشف ترمب أن الطائرة الإيرانية المسيرة هددت البارجة الأميركية باقترابها منها مسافة ألف ياردة في هرمز.

كذلك قال إن المدمرة الأميركية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها.

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أيضا شرح أن السفينة الحربية الأميركية اتخذت عملا دفاعيا بعد أن اقتربت الطائرة المسيرة على بعد حوالي ألف ياردة منها وتجاهلت نداءات متعددة للابتعاد.

وأكد الرئيس أن الطائرة المسيرة هددت سلامة البارجة الأميركية وطاقمها.

كما دعا ترمب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها، منوّها إلى أن ما حدث عمل "عدائي" من جانب إيران.

وطالب بإدانة محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية في الممر المائي الاستراتيجي بمنطقة الخليج العربي.

البنتاغون شرح ولم يحدد

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، إن السفينة الحربية الأميركية بوكسر اتخذت إجراء دفاعيا ضد طائرة مسيرة بعدما اقتربت "إلى مدى يشكل تهديدا" في مضيق هرمز.

كما أضاف المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان "اقتربت طائرة مسيرة من السفينة بوكسر ووصلت إلى مدى يشكل تهديدا". لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.

وأضاف هوفمان أن الحادث وقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي مع عبور السفينة بوكسر مضيق هرمز.

ومضى يقول "اتخذت السفينة بوكسر إجراء دفاعيا ضد الطائرة المسيرة لضمان أمن وسلامة السفينة وطاقمها".