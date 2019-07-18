ترمب عن تقرير مولر: "هراء" ونحن أكثر حكومة أميركية ناجحة

عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للهجوم مجدداً على تقرير المستشار الخاص السابق، روبرت مولر، واصفاً إياه بأنه "هراء"، وذلك أمام حشد من مؤيديه يوم الأربعاء في جرينفيل بكارولاينا الشمالية.

وقال ترمب للحشد إن إدارته أنجزت أكثر من غيرها من الحكومات الأميركية السابقة، في أول عامين ونصف العام.

لكنه أضاف أنه كان من الممكن أن يفعل المزيد إن لم يكن ليواجه بـ "مطاردة الساحرات".

يشير ترمب دائماً إلى تقرير مولر على أنه عملية تشبه مطاردة الساحرات، وهو التحقيق الذي دار حول ادعاءات مزعومة حول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح حملة ترمب.

وأضاف ترمب: إن رجلاً وسط الحشد أشار إلى التحقيق بكلمة أخرى.. "كلمة مروعة"، لكنه قال في البداية: "لن أقول هذه الكلمة!".

من ثم عاد للقول وسط هتافات الجماهير: "لم أكن لأقول ما هي هذه الكلمة لولا أننا أمام هراء بالفعل.. هذا حقيقي".

وقد نفى ترمب أن يكون قد عرقل مجرى العدالة في القضية المزعومة.

وسوف يدلي مولر بشهادته أمام لجنة القضاء والمخابرات في مجلس النواب الأسبوع المقبل.