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ترمب مغردا بعد حشد جماهيري: 2020 عام الجمهوريين بامتياز

المصدر: العربية.نت – عماد البليك
دونالد ترمب ونائبه
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن العام المقبل 2020 سيكون عاماً كبيراً للجمهوريين، في إشارة إلى نصر ساحق يتوقّعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب بذلك على تويتر فور عودته من حشد انتخابي لمؤيديه يوم الأربعاء، في جرينفيل بكارولينا الشمالية.

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وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة صباحية مبكرة، قائلاً: "عدت لتوي إلى البيت الأبيض من ولاية كارولينا الشمالية العظمى، يا له من حشد كبير وأناس رائعين، هذا الحماس يقصي منافسينا من اليسار الراديكالي، سيكون 2020 عاماً جمهورياً بامتياز".

وفي الحشد الذي نظم الأربعاء، شن ترمب هجوماً على خصومه الديمقراطيين، كما هاجم تقرير مولر مجدداً، ووصفه بأنه أضاع الكثير من وقت الحكومة، وأنها كان من الممكن أن تنجز أكثر لولاه.

وقال في الحشد إنه كان من الممكن أن يفعل المزيد إن لم يكن ليواجه بـ "مطاردة الساحرات".

يشير ترمب دائماً إلى تقرير مولر على أنه عملية تشبه مطاردة الساحرات، وهو التحقيق الذي دار حول ادعاءات مزعومة حول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح حملة ترمب.

كلمات دالّة

#كارولينا

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