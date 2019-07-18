ترمب مغردا بعد حشد جماهيري: 2020 عام الجمهوريين بامتياز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن العام المقبل 2020 سيكون عاماً كبيراً للجمهوريين، في إشارة إلى نصر ساحق يتوقّعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب بذلك على تويتر فور عودته من حشد انتخابي لمؤيديه يوم الأربعاء، في جرينفيل بكارولينا الشمالية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه سيجهز مصطلح "بوكاهونتاس" للإشارة إلى السيناتور إليزابيث وارين المرشحة... لماذا أطلق ترمب لقب "بوكاهونتاس" على مرشحة ديمقراطية؟ أميركا

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة صباحية مبكرة، قائلاً: "عدت لتوي إلى البيت الأبيض من ولاية كارولينا الشمالية العظمى، يا له من حشد كبير وأناس رائعين، هذا الحماس يقصي منافسينا من اليسار الراديكالي، سيكون 2020 عاماً جمهورياً بامتياز".

وفي الحشد الذي نظم الأربعاء، شن ترمب هجوماً على خصومه الديمقراطيين، كما هاجم تقرير مولر مجدداً، ووصفه بأنه أضاع الكثير من وقت الحكومة، وأنها كان من الممكن أن تنجز أكثر لولاه.

This is not cute, witty, or benign. This is malignant, dangerous, violent, white supremacist hatred targeting a sitting member of Congress, @IlhanMN, a Black woman, a Muslim. This puts her life in danger.



You’re trash Trump#IStandWithIlhan

pic.twitter.com/Jk5X8uDOhC — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) July 18, 2019

وقال في الحشد إنه كان من الممكن أن يفعل المزيد إن لم يكن ليواجه بـ "مطاردة الساحرات".

يشير ترمب دائماً إلى تقرير مولر على أنه عملية تشبه مطاردة الساحرات، وهو التحقيق الذي دار حول ادعاءات مزعومة حول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح حملة ترمب.