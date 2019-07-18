ترمب: نريد اتفاقا جيدا مع إيران.. ولسنا متعجلين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس، إننا نريد اتفاقا جيدا مع إيران، نافيا إرسال موفد خاص له للتفاوض مع إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الاتفاق النووي مع إيران سمح لها بتطوير صواريخها الباليستية. ووصف اتفاق سلفه باراك أوباما مع إيران بالكارثي.

وأكد ترمب أن إيران تراجعت في العراق واليمن بسبب العقوبات.

فيما قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية. جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 مستحيلا.

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وذكرت محطة سي.إن.إن ترك التلفزيونية في وقت سابق أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده اليوم الخميس من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.