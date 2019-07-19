ترمب مستعد لاجتماعات مع إيران دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران بدون شروط مسبقة.

وأضاف بومبيو، المتواجد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أننا "نريد أن يأتي الإيرانيون لطاولة المفاوضات".

موضوع يهمك بثَّ التلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الجمعة، لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن... فيديو إيراني للدرون.. وترمب: أسقطناها إيران

وبشأن الطائرة الإيرانية المسيرة (الدرون) التي قال ترمب إن قواته أسقطتها ونفت طهران ذلك، أكد الوزير الأميركي، الذي يحضر قمة لمكافحة الإرهاب، أنها أسقطت بالفعل.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعداً في التوتر على خلفية مواجهة أميركية إيرانية.

وأعلن ترمب أنّ سفينة عسكرية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة، بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

وقال ترمب إنّ الطائرة الإيرانية المسيّرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية "يو أس أس بوكسر" أقلّ من ألف متر، ما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال"، وهو ما نفته طهران وبثت فيديو يزعم أنه للدرون المقصودة.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لمراسلة "العربية" إن واشنطن رفضت عرضاً من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للتفاوض وإن أميركا لا ترى جدية بأي عرض للتفاوض مع "ظريف"، لأنه فاقد للصلاحية وليس له سلطات لصنع القرار.

لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الجمعة، إن اتباع الرئيس الأميركي نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.