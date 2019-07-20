ترمب بعد قرصنة حساب شرطة لندن: لا أمن بوجود صادق خان

سخر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من بلدية لندن إثر تعرض حساب شرطة لندن على "توتير" وبريدها الإلكتروني للقرصنة.

موضوع يهمك تعرضت شرطة لندن ليل الجمعة لقرصنة معلوماتية أدت إلى اختراق حسابها على موقع "تويتر" وبريدها الإلكتروني، وقد تم نشر رسائل... قرصنة بريد وتويتر شرطة لندن.. ورسالة تدعو للإفراج عن مغنٍ سوشيال ميديا

وتم مساء أمس الجمعة اختراق حساب شرطة لندن على "تويتر" وبريدها الإلكتروني، وتم من خلالهما بث رسائل غامضة أو مسيئة. وأوضحت الشرطة أن القرصنة لم تتخط حدود اختراق خدمة خارجية تدير أدوات الاتصال الخاصة بها.

وعلى إثر هذا الاختراق، جدد ترمب انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بوجود رئيس بلدية لندن غير الكفؤ، لن تكون الشوارع آمنة على الإطلاق".

With the incompetent Mayor of London, you will never have safe streets! https://t.co/pJqL1NjyvA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019

جاءت تغريدة ترمب في معرض تعليقه على تغريدة حول قضية القرصنة والأمن في العاصمة البريطانية للكاتبة الصحافية، كاتي هوبكنز.

وكانت هوبكنز قد كتبت: "شرطة لندن. الضابط يقولون إنهم فقدوا السيطرة على شوارع لندن. يبدو أنهم فقدوا السيطرة على حسابهم في تويتر أيضاً".

يذكر أن المشادات الكلامية بين رئيس بلدية لندن صادق خان والرئيس الأميركي باتت معهودة، وقد وصف ترمب خان مؤخراً بـ"الفاشل"، بينما رد المسؤول البريطاني بمقارنة تصرفات نزيل البيت الأبيض بتصرفات طفل عمره 11 عاماً.