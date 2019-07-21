بومبيو: أسانج سيرحّل إلى الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بريطانيا سترحّل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس، وفق تصريحات نشرتها الأحد صحيفة "ال يونفرسو" الإكوادورية.

وقال بومبيو "قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء".

وأضاف وزير الخارجية الذي كان التقى السبت الرئيس، لينين مورينو، خلال زيارة إلى الإكوادور، "لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكّل خطراً على العالم وعرض جنوداً أميركيين للخطر".

موضوع يهمك قرر قاضٍ في لندن، الجمعة، أن تنظم جلسة النظر في الطلب الأميركي لترحيل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات... بريطانيا تنظر في طلب واشنطن تسليمها أسانج في 2020 العرب و العالم

وقبل أسبوع، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأميركية، آلن دانكن، خلال زيارة إلى الإكوادور أنّ أسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه. ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأميركي نهاية شباط/فبراير 2020.

ويسمح القضاء الفيدرالي الأميركي بعقوبة الإعدام في جرائم تستوجب ذلك، بينها التجسس، وفق الموقع المتخصص مركز معلومات عقوبة الإعدام.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لأسانج، وفي حال إدانته بها كلها يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عاماً.

وتتعلق غالبية التهم بالحصول على وثائق عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية ونشرها.

ولجأ أسانج الأسترالي العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها حتى 11 نيسان/أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بموافقة الدولة الأميركية الجنوبية.