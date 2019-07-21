ترمب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأميركا"

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد هجومه على أربع نائبات ديموقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة الكريهة التي قلنها".

وكتب في تغريدة "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة الى الكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب "ميشيغان"، وهن جميعاً من الأقليات.

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وأضاف: "عليهن الاعتذار لأميركا وإسرائيل على الأمور الفظيعة الكريهة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديموقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-إفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترمب عاصفة من الغضب، عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن ب"العودة" إلى بلدانهن الأم.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وفي خطوة نادرة وجّه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون "توبيخا" لترمب، الثلاثاء، على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة".

وفي اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترمب في غرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة "أعيدوهن إلى بلادهن"، أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.

ووصف أمام آلاف من أنصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديموقراطيين، بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق".