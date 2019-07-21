نائب جمهوري.. شهادة مولر ستكون "هدية سياسية" لترمب

قال النائب الجمهوري، مات غيتز، عن ولاية فلوريدا، إن شهادة المحقق الخاص السابق، روبرت مولر، أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، ستكون بمثابة "هدية سياسية" إلى الرئيس دونالد ترمب.

ويعتبر غيتز حليفا قويا للبيت الأبيض وعضوا في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي.

عندما سئل غيتز من قبل صحيفة "نيويورك تايمز"، عن هدفه في جلسة، الأربعاء، أمام لجنتي القضاء والمخابرات في مجلس النواب، لخص الأمر بقوله: "سنعيد انتخاب الرئيس".

وأكد غيتز - وهو ناقد صاخب للطبقة العليا بوزارة العدل منذ فترة طويلة - أن التحقيق الذي أجراه مولر كان مشوباً بادعاءات الفساد والتحيز بين المحققين ضد الرئيس ترمب.

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وسعى ترمب وحلفاؤه بشكل متزايد إلى تجاوز مسألة التحقيق الذي أجراه مولر، إلى الاهتمام بموضوع انتخابات عام 2020، بعد أن رفض المستشار الخاص السابق التوصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة.

وقام مولر بتفصيل العديد من الاتصالات بين حملة ترمب والشخصيات الروسية في تقريره الكبير المكون من 448 صفحة والذي صدر في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يؤسس لأي مؤامرة بين حملة ترمب وموسكو للتدخل في انتخابات عام 2016.

وأشار الجمهوريون إلى أن إشعال الإثارة حول نتائج تقرير مولر، هي محاولات من جانب الحزب الديمقراطي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس.

ومع ذلك، أكد مولر على أن تقريره لم يُبرئ الرئيس من ارتكابه أي مخالفات، غير أنه أشار إلى أن توجهات وزارة العدل المعارضة لإدانة الرئيس.

من جانبهم، يأمل الديموقراطيون أن يشرح مولر، الأربعاء، أجزاء من تقريره التي قد تكون محرجة للرئيس، بما في ذلك 10 وقائع يحتمل أنها تشير إلى عرقلة محتملة للعدالة.

وصرحت مادلين دين، النائب بالكونغرس عضو في اللجنة القضائية، لصحيفة "ذا هيل": "بأن الناس يفكرون في الروايات المتعددة، وهناك مجموعة من القصص السيئة بشكل لا يصدق في هذا التقرير، وهذا ما نحتاج إلى عرضه على مولر".