"تقدّم مهم".. بومبيو يقدر للمكسيك جهودها بمكافحة الهجرة

أقرّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، بإحراز المكسيك "تقدما مهما" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان.

والتقى بومبيو الأحد، في المكسيك نظيره مارسيلو إبرارد في إطار جولة له في أميركا اللاتينية شملت الأرجنتين والإكوادور.

وبحسب وزارة الخارجية المكسيكية فإن بومبيو "أقر بالتقدم الكبير للعمليات المكسيكية وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 7 حزيران/يونيو في واشنطن"، بحسب فرانس برس.

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ومن خلال تهديده جارته الجنوبية بعقوبات جمركية، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكسيك في الآونة الأخيرة إلى تشديد رقابتها الحدودية، وهو ما ساهم في تقليل عدد الوافدين إلى الحدود بنسبة 28% في حزيران/يونيو. كما وافقت المكسيك على أن تُبقي على أراضيها طالبي اللجوء، إلى حين دراسة ملفاتهم في المحاكم الأميركية.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الوافدين، فإن مراكز حرس الحدود ومراكز الاحتجاز مزدحمة تماما، كما أن الظروف المعيشية السيئة داخلها باتت محل انتقادات كثيرة.