ترمب الابن يهاجم اليسار.. "حيل تشويه المحافظين"

يصدر ترمب الابن نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني كتابا بعنوان: "الصدمة.. كيف يقتات اليسار على الكراهية ويريد إسكاتنا".

وبهذا الكتاب، ينضم دونالد ترمب جونيور إلى أخته إيفانكا والأم إيفانا ووالده دونالد، الذين نشروا كتبا من قبل.

وناشر الكتاب هي دار "سنتر ستريت"، التي تهتم بالمؤلفات غير الأدبية، ومن أهم مؤلفيها رئيس مجلس النواب الأسبق والمعلق المحافظ، نيوت غينغريتش.

وبحسب موقع أمازون، فإن الكتاب "سيكشف كل الحيل التي يستخدمها اليسار لتشويه المحافظين"، مؤكداً أنه "لا يوجد موضوع ينجو من التصويب السياسي".

وكتب المؤلف ترمب جونيور بعد نشر إعلان الكتاب، الاثنين: "هذا هو الكتاب الذي لا تريدك النخبة اليسارية أن تقرأه!" مع إرفاق صورة الغلاف للكتاب الذي يأتي في 304 صفحات.

وفي تعريف الكتاب، حسب أمازون، فإن المؤلف يكشف عن الحيل التي يستخدمها اليسار لتشويه المحافظين وطردهم من الساحة العامة، ومنها الاتهامات المزيفة التي تربطهم بـ "خطاب الكراهية".

ويتطرق دونالد الابن من خلال الكتاب إلى سيرته الذاتية وأهمية القتال والوقوف من أجل ما تؤمن به، بدءاً من فصول الصيف التي قضاها في سنوات الطفولة في تشيكوسلوفاكيا (السابقة) الشيوعية مع والدته، إلى عمله مع والده الرئيس الأميركي.

ومن ثم يصل إلى سرد الإنجازات الرئيسية للرئيس الأميركي، والده، والإدارة الأميركية، حيث يركز – بحسب أمازون – على النجاح والمثابرة، ويتبنى الهجوم باعتباره أفضل وسيلة للدفاع.

ودونالد ترمب جونيور، هو الابن الأكبر للرئيس، ويشغل نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترمب، وأشرف على مشاريع البناء الكبرى في مدينة نيويورك وشيكاغو ولاس فيغاس والعديد من البلدان على الصعيد الدولي.

وبرز ترمب جونيور خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وشارك بفعالية في النقاشات السياسية وعمليات جمع التبرعات للحزب الجمهوري.

وعُرف ترمب الابن بعشق الهواء الطلق، وعندما لا يكون مشغولا، يمكن العثور عليه في الأماكن الطبيعية عبر أنحاء العالم.

وهو أيضًا أب نشط ومحب لأطفاله الخمسة، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية والعقارية من كلية وارتون المالية بجامعة بنسلفانيا.