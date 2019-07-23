ترمب: الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين "جاهزة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب أنه "تم إبرام اتفاق" بين البيت الأبيض وكبار الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة" بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

أيضا وصف الرئيس الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.