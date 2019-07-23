واشنطن: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم.

وأوضح بومبيو في تصريحات خلال مقابلة مع قناة "دبليو في تي في التاسعة" أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيرا إلى أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء الجمعة، أنّه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي".

بدوره قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس الاثنين، إن "احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا دليل على عزمنا الرد على أي تهديد".

من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا الجمعة هو "إجراء قانوني".