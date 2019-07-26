الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مارك ميلي رئيسا للأركان

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا للأركان، ليخلف في أواخر أيلول/سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

وقد تمت الموافقة على تعيينه بـ 89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

الجنرال ميلي (61 عاماً) ضابط لامع تخرّج في جامعة برينستون وشارك بحروب عدة خاصة في العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدّد له دونالد ترمب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأميركية.