بومبيو: مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكداً أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل أن تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.

وردا على سؤال "بلومبيرغ تي في" حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأميركي "بالتأكيد"، قبل أن يُضيف أنه سيذهب "إلى هناك عن طيب خاطر".

وردا على سؤال آخر عما إذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو "أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق"، مشيرًا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يأتي إلى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة".

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ولفت إلى أن ظريف "يتحدث إلى وسائل الإعلام، وإلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية".

وأردف بومبيو "أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم وأصبحَ الآن يؤذي إيران".

ظريف لا يملك سلطة

واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ أيار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وتابع بومبيو "نحن نحاول ممارسة الضغط الكافي (...) لإقناعهم (الإيرانيين) بأنهم إذا تصرفوا ببساطة كأمّة طبيعية، فإنه يمكن للشعب الإيراني أن يعيش حياة طبيعية"، مكررا اعتقاده بأن ظريف لا يملك سلطة حقيقية، وقائلا "بنهاية المطاف (الحكومة الإيرانية) يقودها آية الله علي خامنئي".