بعد نعت "الغباء".. ماكرون يبحث مع ترمب ضرورة الضريبة

أشار مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الرئيس بحث ضرورة التوصل لاتفاق دولي بشأن فرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اتصال يوم الجمعة.

وتركز الاتصال جزئيا على إيران، واجتماع القمة المقبل لمجموعة السبع في أغسطس/آب، وجاء بعد أن قال ترمب في وقت سابق إنه سيتخذ إجراء جوهريا إزاء فرنسا بعد أن أعلنت باريس فرض ضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية.

موضوع يهمك ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بـ"غباء" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي،... ترمب: سنرد قريباً على "غباء" ماكرون العرب و العالم

كما أضاف مكتب ماكرون أن "الرئيس أكد أيضا أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية، الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع".

ترمب يهدد

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد ندد الجمعة، بـ"غباء" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى.. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة.

كما أضاف ترمب "سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون.. لقد قلت دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي".

وكان مستشاره الاقتصادي لاري كودلو اعتبر في وقت سابق أن هذه الضريبة "خطأ فادح جدا".

وصرح كودلو لقناة سي أن بي سي "لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي".