ترمب عن جونسون: "سيكون ممتازا في منصبه"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الذي سيكون "ممتازا" في منصبه، قائلا إنه بدأ بالفعل محادثات تجارية مع المملكة المتحدة.

وأشار ترمب إلى أن واشنطن ولندن "تعملان بالفعل على اتفاقية تجارية" لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعدا بأنها ستكون اتفاقية "بمنتهى الأهمية".

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كما قال "أعتقد أننا نستطيع أن نفعل (أشياء بمعدّل) ثلاث أو أربع أو خمس مرات أكثر مع المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم تتمكن" بالسابق من العمل بشكل أكبر مع البريطانيين بسبب "علاقتهم بالاتحاد الأوروبي".

"فرصة لا مثيل لها"

في لندن، أكدت جيس سيلدون المتحدثة باسم رئيس الوزراء، أن الزعيمين "اتفقا على أن بريكست يقدّم فرصة لا مثيل لها لتعزيز الشراكة الاقتصادية" بين البلدين.

كما أضافت "لقد التزما بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة طموحة وبأن يُباشرا المفاوضات بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".

رجل جيد وصديق

وقال ترمب أيضا إن جونسون "سيكون رئيسا ممتازا للوزراء. لديه الصفات ليكون" كذلك، واصفا إياه بأنه "رجل جيد" و"صديق"، بعد دقائق فقط من انتهاء محادثتهما الهاتفية.

أيضا أضاف الرئيس الأميركي "نحن نتفق بشكل جيد جدا"، معتبرا أن "المملكة المتحدة كانت تحتاج إليه (جونسون) منذ وقت طويل".

يذكر أن ترمب كان انتقد علنا رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بسبب طريقتها بإدارة ملف بريكست.

وبحسب داوننغ ستريت، تطرق ترمب وجونسون أيضا خلال محادثتهما الهاتفية إلى التوترات الحالية في الخليج.