ترمب: الديمقراطيون مهرجون.. يضحكون عليهم حول العالم

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة "دو الهيل"، الديمقراطيين بالمهرجين وأنهم يضحكون عليهم حول العالم.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق إن المحقق الخاص روبرت مولر قام "بعمل فظيع"، ووصف عمله بـ"أحد أسوأ العروض في تاريخ بلدنا".

President Trump: "The Democrats are clowns. They're being laughed at all over the world." pic.twitter.com/4bWl4efN8B — The Hill (@thehill) July 28, 2019

وأضاف ترمب أن النتيجة كانت "كارثة للديمقراطيين"، الذين اتهمهم بأنهم عقدوا الأمل وربطوا حظوظهم السياسية بتحقيق مولر الذي دام عامين.

وتوقع الرئيس قائلاً: "سيخسرون انتخابات عام 2020، بما في ذلك مقاعد الكونغرس، بسبب المسار الذي اختاروه".

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب إدلاء المحقق الخاص روبرت مولر بشهادته الأربعاء أمام مجلس الشيوخ، بإعلان النصر والاستخفاف بأداء المستشار السابق الذي قاد عملية التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 واحتمال عرقلة ترمب للعدالة.

وقال ترمب، أثناء حديثه بالبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من انتهاء شهادة المحقق الخاص والتي استمرت 6 ساعات: "السحابة الوهمية التي خلقها التحقيق قد انقشعت.. لم يكن هناك من دفاع ضد هذه الخدعة السخيفة.. إنها حملة مطاردة الساحرات".