أميركا.. قتلى بإطلاق نار في مهرجان بكاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأميركية، الاثنين، مقتل مطلق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه في ولاية كاليفورنيا.

كذلك أكدت الشرطة سقوط 4 قتلى بالهجوم.

فيما عرضت وسائل إعلام مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي سمع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

شاب أبيض ثلاثيني

من جهتها، أفادت قنوات إعلامية أميركية بأن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر.

ترمب: "انتبهوا"

بدوره، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد دقائق من إعلان إطلاق النار، وقبل أن يتم إلقاء القبض على الفاعل، بأن قوات الأمن قد وصلت إلى موقع الحادث في كاليفورنيا.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

كما ذكر حينها أنه لم يتم القبض على مطلق النار، حتى الآن.

وطلب من الأميركيين الحذر وأن يبقوا آمنين.

"ماذا يحدث؟"

وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا" بعد دوي إطلاق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019

فيما سمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ .."من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".

يذكر أن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 يتضمن مواد غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

ويقول القائمون على المهرجان إن متطوعين يستضيفونه وبأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.