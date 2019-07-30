انتخابات أميركا.. هذه مراكز الديمقراطيين قبل المناظرات

تصدر مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن، استطلاعات الرأي المتعلقة بالمرشحين الديمقراطيين الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرين مرشحاً.

جاء نائب الرئيس الأميركي الأسبق متقدماً على المرشحة السيناتور إليزابيث وارين في المركز الثاني بـفارق كبير قدره 19 نقطة، وفق الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك.

وقد وسّع بايدن تقدمه بحصوله على الصدارة بـ 34 نقطة، قياساً إلى استطلاع كوينيبياك السابق الذي أجري في 2 يوليو، بتقدمه على وارين، ومن ثم السيناتور كامالا هاريس في المركز الثالث.

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وقد حصلت وارين على 15 نقطة، فيما حصلت هاريس على 12 نقطة، ومن ثم السيناتور بيرني ساندرز على 11 نقطة في المرتبة الرابعة.

في الاستطلاع السابق كانت هاريس في المركز الثاني بـ 20 نقطة بعد أن حصلت على نقاط بفعل هجومها على بايدن بسبب اتهامات بالتمييز العنصري، بينما كانت وارن في المركز الثالث بـ 14 نقطة، وكان جو بايدن في الصدارة بـ 22 نقطة.

وقد حل خامساً هذه المرة عمدة ساوث بيند، إنديانا، بيت بوتيجيج مرة أخرى، بـ6 نقاط، وهو المركز نفسه الذي احتله في المرة السابقة.

ويسبق إعلان نتائج الاستطلاع الأخير المناظرات المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يوليو، حيث سيكون ساندرز ووارن في الليلة الأولى، بينما سيكون بايدن وهاريس على المسرح معاً في مناقشة الأربعاء.

يقبع باقي المرشحين الآخرين في الميدان المزدحم بنسبة 2 في المئة أو أقل ولا يتوقع لهم أن ينافسوا بقوة في الحصول على مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري في الفترة من 25 إلى 28 يوليو، واستطلع 1306 ناخبين في جميع أنحاء البلاد، بهامش خطأ 3.4 نقطة مئوية.