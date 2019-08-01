الشيوخ الأميركي يقر تعيين كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تعيين كيلي كرافت، السفيرة الأميركية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة، وذلك رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا مرشحة الرئيس دونالد ترمب بأنها تفتقر كثيرا للخبرة اللازمة للمنصب.

وأيد المجلس تعيين كرافت منهيا سبعة أشهر خلت فيها المنظمة الدولية من سفير دائم للولايات المتحدة.

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو. بوش الذي عيّنها عندما كان رئيسا كمندوبة لدى الأمم المتحدة، حيث مثّلت واشنطن في اجتماعات المنظمة الأممية.

وكرافت، البالغة 56 عاما، هي امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة فوربس ثروته عام 2012 بنحو 1,4 مليار دولار.

وعام 2017 عينت كرافت، التي تعتبر من المتبرعين الرئيسيين للحزب الجمهوري، سفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وذكرت منظمة "أوبن سيكريتس" التي تعنى بتحري المال في عالم السياسة أن جو كرافت تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترمب عام 2017، وبمبلغ يصل إلى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.