تساؤلات حول قدرة جو بايدن على الوصول للبيت الأبيض

برغم أن المشرعين الديمقراطيين يشعرون بالتحسن حيال أداء ومكانة نائب الرئيس السابق جو بايدن ووضعيته في صدارة الانتخابات الرئاسية للحزب، بعد مناقشات نهاية الأسبوع، إلا أنهم يثيرون جدلاً وأسئلة حول سنه وقدرته على المواصلة إلى آخر الطريق في مقابل منافسته الأصغر سناً بـ 22 عاماً، كامالا هاريس.

في حين يبلغ جو بايدن من العمر 76 عاماً فإن هاريس في الـ 54 من عمرها، ما يدعم شكوك الديمقراطيين؛ لاسيما بعد ظهور بادين الهش في المرة الأولى من المناقشات وضعفه أمام منافسته، قبل أن يوازن الكفة في المرة الثانية.

وإلى الآن تبدو المنافسة قوية بين بايدن وهاريس، برغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن السيناتور إليزابيث وارين تحتل المرتبة الثانية، هذا قبل أسبوع من المناقشات الأخيرة التي قد تفضي إلى نتائج مختلفة في الاستطلاعات المقبلة إذ يتوقع أن تستعيد هاريس موقعها الذي احتلته سابقاً في المرتبة الثانية بعد بايدن.



أداء مذهل

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بعد أن انتقدت هاريس سجل جو بايدن في مجال الحقوق المدنية: "كنت قلقاً بعد المناقشة الأولى أنه ربما يكون قد فقد قدرته على التفكير وهو واقف".

لكن مناظرات ديترويت الثانية، كانت قد خففت القلق بشأن قدرات بايدن النقاشية، حيث قال عضو المجلس المذكور: "أداء بايدن ما زال مذهلاً".

فيما أعرب سيناتور ديمقراطي آخر لصحيفة "ذا هيل" في واشنطن عن ثقته في قدرة بايدن على تفكيك منافسيه في مرحلة النقاش.



التحدي المقبل

غير أنه أشار إلى أن "الحفاظ على جدول زمني صارم للحملة سيكون أمراً ضرورياً لتبديد الشكوك حول ما إذا كان كبر السن لديه لن يؤثر على فعاليته في البيت الأبيض".

وأضاف: "إذا فعل ذلك، سيكون موضوع العمر غير مهم.. ولكن إذا حدث العكس فسيكون العمر مهماً.. يجب أن يكون قوياً، وفي الليلة الماضية أعتقد أنه كان كذلك".

ويعتبر بايدن المرشح الأكبر سناً الذي يتنافس على البيت الأبيض، لأن منافسه السيناتور بيرني ساندرز أكبر منه بسنة (77 عاماً) لكنه لا يتمتع بنفس فرص بايدن، كذلك فإن السيناتور إليزابيث وارين هي الأخرى في السبعين من عمرها، أما ترمب فيتوسطهما في الـ 73 من عمره.