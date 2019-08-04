ترمب بعد حادثتي إطلاق نار: لا مكان للكراهية

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه "لا مكان للكراهية" في الولايات المتحدة التي شهدت في أقل من 24 ساعة عمليتي إطلاق نار حصدتا 29 قتيلاً، معتبراً أن مرتكبي هذه الهجمات يعانون من "مرض عقلي".

وأضاف ترمب في خطاب بنيوجيرسي: "يجب لهذا الأمر أن يتوقف. إنه مستمرّ منذ سنوات"، مضيفاً "لقد أنجزنا الكثير، لكن ربما بإمكاننا القيام بالمزيد".

وقُتل 9 أشخاص وأصيب 27 آخرون جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو الأميركية (شمال غربي الولايات المتحدة)، بحسب ما أعلنت الشرطة في وقت مبكر الأحد، بعد أقل من 24 ساعة على عملية إطلاق نار في تكساس (جنوب) أسفرت عن 20 قتيلاً، بحسب فرانس برس.

وحصل إطلاق النار بعيد الساعة الواحدة فجراً في حي أوريغون المكتظ بالمطاعم، وفق ما قال ضابط في الشرطة المحلية، مات كاربر، للصحافة.

بندقية وعدة مخازن

وأوضح كاربر أن "مطلق النار قُتل متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الشرطة التي كانت ترد" على مصدر النيران، مشيراً إلى أن أي شرطي لم يصب بجروح.

وأضاف أن المشتبه به فتح النار في الشارع مستخدماً "بندقية وعدة مخازن" ذخيرة.

وتابع: "لحسن الحظ، كان لدينا العديد من عناصر الشرطة في الحي عندما بدأت العملية، لذلك كانت هناك حلقة قصيرة جداً من العنف، كنا محظوظين للغاية".

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من جهة أخرى، اعتبر كاربر أنه "حادث مأساوي جداً وسنقوم بكل ما بوسعنا لمحاولة تحديد دوافع" مطلق النار، مؤكداً: "بالطبع، سنستجوب عدداً كبيراً من الشهود بالإضافة إلى شرطيين لتحديد أي متورطين".

وتعمل الشرطة على تحديد هوية المهاجم، فيما يتواجد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" في المكان لتقديم كل المساعدة اللازمة، وفق قوله. ولفت إلى أن حي أوريغون هو عادة "منطقة آمنة جداً في وسط مدينة" دايتون.

وصباح السبت، أطلق مهاجم النار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في تكساس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً قدموا للتسوق. وخضع للاستجواب ووضعته الشرطة قيد التوقيف. وتشتبه الشرطة في أن تكون العملية جريمة ذات طابع عنصري.