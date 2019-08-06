بولتون: نراقب عن كثب صواريخ كوريا الشمالية

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك تفاهما بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفا أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

وقال بولتون في تصريحات بمدينة ليما عاصمة بيرو: "يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلا كاملا".

وتابع: "تبدو صواريخ باليستية. هناك تفاهم بين الرئيس وكيم يونغ أون على ألا يطلق زعيم كوريا الشمالية صواريخ أطول مدى وصواريخ باليستية عابرة للقارات، لذا أعتقد أن الرئيس يراقب هذا عن كثب شديد جدا".