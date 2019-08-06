ترمب يدعم مشروع "العلم الأحمر" لتنظيم حيازة الأسلحة

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، الاثنين، إنه سيعرض تشريعاً يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري، يشجع الولايات الأميركية على تطبيق قانون "العلم الأحمر"، وأن الرئيس دونالد ترمب "يدعم بشدة" هذه الفكرة.

وأكد غراهام في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع السيناتور ريتشارد بلومنتال، على مشروع لتشجيع الولايات على وضع قوانين "العلم الأحمر" التي تهدف إلى تحديد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، الذين يجب حظرهم من شراء الأسلحة.

وقال إنه تحدث مع ترمب حول هذا المشروع "ويبدو أنه داعم للغاية".

يأتي هذا الإجراء بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، بعد أن قتل مسلح، السبت، أكثر من 20 شخصاً وأصاب العشرات في هجوم على وول مارت في إل باسو في تكساس، وبعدها بأقل من يوم واحد، جاء مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 24 في إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو.

وقد سلط ترمب الضوء على تشريع "العلم الأحمر" خلال خطابه في البيت الأبيض يوم الاثنين، باعتباره أحد المقترحات التي سيدعمها بعد إطلاق النار.

الناس الأخطر

وأضاف غراهام في بيانه، الاثنين، أنه سيقدم مشروع القانون مع بلومنتال في "المستقبل القريب جداً"، مضيفاً أنه يأمل أن ينضم إليهما أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الطرفين "للمضي قدماً في محاولة لإبعاد الأسلحة عن أيدي الناس الخطرين".

وأضاف بلومنتال في بيان أنه وغراهام يجريان مفاوضات منذ فترة، وتوصلا إلى اتفاق بشأن وضع "إطار" للتشريع.

وقال: "سنضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع القانون، وسنتواصل مع الزملاء خلال الأسابيع المقبلة، وإنني أتطلع إلى تقديم تشريع نهائي مع السيناتور غراهام في المستقبل القريب"