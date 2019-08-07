سفير أميركا في روسيا استقال.. يطارد منصب حاكم ولاية

استقال السفير الأميركي لدى روسيا، جون هنتسمان جونيور، بعد قضاء عامين في ما أسماه وقتا عصيبا تاريخيا في العلاقات بين البلدين.

ويبحث هنتسمان عن أماكن للعيش في ولاية يوتا وسط تكهنات بأنه قد يرشح نفسه مرة أخرى لمنصب الحاكم.

وغادر هنتسمان مكتب حاكم ولاية يوتا في عام 2009، عندما قام الرئيس السابق باراك أوباما بتعيينه سفيرا لدى الصين.

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وعينه الرئيس دونالد ترمب سفيرا لروسيا في 2017 بينما كانت الولايات المتحدة تحقق في تدخل موسكو في انتخابات 2016.

وفي استقالة، الاثنين، قال هنتسمان إنه تشرف بالثقة التي وضعها ترمب "خلال هذه الفترة الصعبة تاريخيا في العلاقات الثنائية".

جدير بالذكر أن السفير سيواصل عمله حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.