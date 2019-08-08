بايدن يواصل الهجوم على ترمب: "أجج سعير تفوق البيض"

اتّهم جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية، الأربعاء، الرئيس دونالد ترمب بأنه "أجّج سعير تفوق العرق الأبيض"، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضد الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابية في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إن ترمب "تبنى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجية السياسية (المتمثلة بـ) الكراهية والعنصرية والقسمة".

موضوع يهمك شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوماً على سلفه باراك أوباما، عقب البيان الذي أصدره الأخير، الاثنين، بعد أحداث أوهايو... ترمب يرد على تلميح سلفه: "بوش لم ينتقد أوباما" أميركا

وندّد بايدن بالخطاب "السام" لترمب، قائلاً "سواء بلغة واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد".

وأردف مواصلاً هجوماً "ديمقراطياً" على ترمب "لدينا مشكلة مع هذا المد المتصاعد لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".

وشنّ ترمب هجوماً على سلفه باراك أوباما، عقب البيان الذي أصدره الأخير، الاثنين، بعد أحداث أوهايو وتكساس، وألقى فيه باللوم على "الزعماء الذين يغذون مناخ الخوف والكراهية".

ولم يذكر أوباما ترمب بالاسم، لكنه دعا الأميركيين إلى رفض هؤلاء القادة، ويبدو أن ذلك أثار ترمب واعتبره موجهاً له مباشرة.

ورد ترمب في تغريدة بالصباح الباكر مكرراً عبارة: "أنا الشخص الأقل عنصرية".