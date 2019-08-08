بومبيو: نأمل في استئناف محادثات كوريا الشمالية قريباً

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أنه يأمل في استئناف المحادثات قريباً بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي رغم تجارب بيونغ يانغ الصاروخية المتكررة.

وقال بومبيو للصحافيين في وزارة الخارجية: "نأمل في العودة إلى طاولة التفاوض خلال الأسابيع القادمة"، مضيفاً: "نخطط لمفاوضات في غضون أسبوعين ونتوقع أن يعود الفريقان للاجتماع".

وكان الرئيس دونالد ترمب قد اتفق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، باجتماع في 30 يونيو/حزيران، على استئناف المحادثات بين المسؤولين والمتوقفة منذ قمة فاشلة بينهما بهانوي في فبراير/شباط.

وأجرت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين سلسلة من تجارب الصواريخ متوسطة المدى.

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وكان بومبيو قد أشار عدة مرات منذ اجتماع ترمب وكيم إلى أن المحادثات وشيكة، غير أن الأجواء توترت، حيث حذرت كوريا الشمالية من أن خططاً لتدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الشهر يمكن أن تتسبب في فشل الحوار.

وتابع الوزير الأميركي: "رأينا الأعمال التي يقومون بها، الأعمال التي تجري داخل كوريا الشمالية. ونحن أيضاً ندرك أننا عندما جئنا كانت هناك تجارب نووية تجرى".

وأوضح: "هذا لم يحدث. لا يتم إطلاق صواريخ بعيدة المدى. هذان أمران طيبان"، لافتاً إلى أن "المهمة الآن هي أن نحقق ما اتفق عليه الزعيمان في يونيو من العام الماضي في سنغافورة"، مشيرا إلى أول قمة بين كيم وترمب.

وكان كيم قد تعهد في تلك القمة بالعمل صوب النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، كما اتفق الجانبان على بدء عهد جديد في العلاقات. وتعهد ترمب أيضاً بتعليق التدريبات العسكرية الكبيرة مع كوريا الجنوبية.