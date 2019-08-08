بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان تعزيز الأمن البحري بالخليج

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هاتفياً، الأربعاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ملفّات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان: "ناقش وزير الخارجية وولي العهد السعودي التوتّرات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة".

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واحتجزت إيران، في أقل من شهر، ثلاث ناقلات نفط أجنبية في الخليج، ما فاقم التوتّرات بين واشنطن وطهران.

وقالت أورتاغوس إن بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا أيضا إلى "تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

وفيما يتعلق باليمن "أكد الوزير وولي العهد مجددا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفثس لدفع العملية السياسية قدما".